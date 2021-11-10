Алина Загитова показала новый образ для «Ледникового периода». Видео

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала свежее видео на своей странице в «Инстаграме». В видео показан новый образ Загитовой для телепроекта «Ледниковый период», в котором она является ведущей вместе с чемпионом ОИ-2002 Алексеем Ягудиным.

«Новый выпуск шоу «Ледниковый период» уже совсем скоро! Как вам мой образ?» — подписала она видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Алины Загитовой.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Алинка, ты в любом образе красотка. Тимур Гаязов оценит».

«Нереальная Алина».

«И без мейка отпад».

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