«Не вижу особых перспектив». Артур Дмитриев-старший — о переходе сына в сборную США

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев-старший прокомментировал решение сына, 29-летнего российского фигуриста Артура Дмитриева продолжить профессиональную карьеру под флагом США.
«Вы знаете, я не могу точно сказать по поводу предложения от федерации США, потому что он уже взрослый парень, ему 29 лет, и сам принимает решение. Но я знаю, что он хотел бы кататься за другую страну. Точно ли он это сделал, пока не знаю. Честно говоря, не вижу особых перспектив, потому что кататься нужно и там, и там, вопрос в другом, может быть, ему там удобнее, у него есть американский паспорт.
Пригодился бы сборной России? Я думаю, что у нас сейчас достаточно фигуристов, большая конкуренция, потом же ещё и возраст, 29 лет — предельный для одиночника. Я думаю, что ему так просто удобнее, потому что последние два года он восстанавливался от травм. Не думаю, что за Россию ему было бы лучше кататься, но это его решение, я к этому делу не причастен», — цитирует Дмитриева-старшего ТАСС.
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