Ягудин: если бы Трусова усугубила травму ноги, то рисковала бы олимпийской сборной
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал снятие Александры Трусовой с этапа Гран-при в Японии.
«Решение Трусовой не было неожиданностью. Это было прогнозируемо, потому что она выступала с травмой на Skate America, и были опасения, что она снимется уже с того турнира.
Мне кажется, Трусова приняла абсолютно правильное решение, снявшись с Гран-при Японии. В олимпийский сезон думать о финале Гран-при и не думать об Олимпиаде? Рискнув сейчас, не долечившись и поехав в Японию, она, наверное, всё равно бы выиграла там и попала в финал. Но, усугубив состояние ноги, рискнуть попаданием в олимпийскую сборную… Я бы не стал этого делать, и она, как мы видим, тоже», — цитирует Ягудина «Газета.Ru».
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