«Костнер заканчивает, поэтому её поставили выше». Погорилая — о желании прыгать четверные

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, российская фигуристка Анна Погорилая рассказала, почему, по её мнению, спортсменки стремятся исполнять четверные прыжки. По словам Погорилой, они делают это ради того, чтобы им не могли занижать оценки на фоне более опытных фигуристок.

«Вам никто такого не расскажет. После двух чистых программ я стала четвёртой на ЧМ (в 2014 году. — Прим. «Чемпионата»), после Каролины Костнер (я её очень люблю). Но так как я только вышла на взрослый уровень и была «молодой спортсменкой», мне сказали, что Каролина заканчивает в этом сезоне, поэтому её поставили выше.

Поэтому теперь все молодые девочки начинают прыгать тройной аксель и прыжки в четыре оборота, чтобы их никак не могли поставить ниже», — написала Погорилая в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/nevskaya_pogorilaya/

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