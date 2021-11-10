Немецкий тренер: российские фигуристки танцуют только одну зиму

Тренер молодёжной сборной Германии по фигурному катанию Илона Шиндлер высказала мнение, что российские фигуристки слишком быстро уходят из спорта.

«Для меня спорт — это не война! Спорт — это честное противостояние спортсменов для определения лучших. Спортивная карьера — относительно короткая часть жизни, и вы, безусловно, должны отдать всё, чтобы успешно реализовать свои таланты.

Тем не менее есть ещё жизнь после спорта, и я хотела бы выпустить в неё спортсменов с лучшим физическим и психическим здоровьем, потому что спортсмен — прежде всего человек. Вот почему я не думаю о спортсменах, которые, грубо говоря, танцуют только одну зиму, как и многие ваши молодые звёзды», — приводит слова Шиндлер Inoprosport.

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