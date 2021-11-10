Софья Самоделкина с огромным отрывом выиграла этап Кубка России в Казани

Российская фигуристка Софья Самоделкина одержала победу на этапе Кубка России в Казани. В произвольной программе Самоделкина заработала 149,68 балла, общий результат по сумме двух прокатов составил 228,54 балла.

Второе место заняла Анастасия Зинина, уступившая Самоделкиной более 50 баллов. Замкнула тройку Валерия Шульская.

Кубок России. Казань. Женщины (топ-10)

1. Софья Самоделкина – 228,54 балла

2. Анастасия Зинина – 177,70

3. Валерия Шульская – 177,04

4. Анастасия Гулякова – 176,47

5. Елизавета Нугуманова – 163,46

6. Анна Ромасюк – 155,56

7. Валерия Ларионова – 144,89

8. Мария Крыжова – 143,35

9. Рената Губашева – 142,87

10. Лиана Галяува – 138,57

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