Авербух: думаю, в США у Дмитриева никаких профессиональных перспектив нет

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал решение 29-летнего российского фигуриста Артура Дмитриева продолжить профессиональную карьеру под флагом США.
«Я с огромным уважением отношусь к Артуру Дмитриеву-старшему, нашему двукратному олимпийскому чемпиону, это выдающийся спортсмен и очень большой тренер. Желаю ему, чтобы на его тренерском пути еще появились успешные пары. Что касается младшего Артура, то он тоже большой молодец, он долго сражался, соревновался, но объективно рассуждать о продолжении карьеры в 29 лет — это несерьёзный разговор.
Конечно, переход в США — это его выбор, он тренируется, но говорить о том, что в современном мире можно перезапустить карьеру в таком возрасте, не добившись до этого особо больших результатов — нелогично. Это практически невозможно. Я думаю, в США у него никаких профессиональных перспектив нет. Эта история скорее просто для души, для удобства. Инфоповод одного дня, не более», — цитирует Авербуха Sport24.
В последний раз Артур выступал под флагом России ещё в 2018 году, приняв участие в российском этапе серии Гран-при.
Артур Дмитриев стал первым фигуристом в истории, кому удалось исполнить каскад тройной лутц — тройной флип на официальных стартах на турнире серии «челленджер» Nebelhorn Trophy в 2018 году. Отец спортсмена — двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев-старший.
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