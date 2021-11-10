Фигурист Владислав Дикиджи выиграл этап Кубка России в Сочи

На четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани разыграны медали в соревнованиях мужчин. Победу одержал 17-летний Владислав Дикиджи, выигравший как короткую, так и произвольную программу.
Второе место занял воспитанник Алексея Мишина Андрей Лазукин, который в произвольном прокате уступил также москвичу Андрею Анисимову, ставшему в итоге бронзовым призёром.
Отметим, что Дикиджи чисто откатал произвольную программу, а Анисимов и Лазукин по разу упали.
Фигурное катание. Кубок России. 4-й этап. Казань
Мужчины
1. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург) – 260,09.
2. Андрей Лазукин (Санкт-Петербург – Самарская область) – 230,83.
3. Андрей Анисимов (Москва) – 210,75.
4. Роман Атояр (Санкт-Петербург) – 207,80.
5. Даниил Буташнов (Республика Татарстан) – 172,06.
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