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Фигурист Владислав Дикиджи выиграл этап Кубка России в Сочи

Фигурист Владислав Дикиджи выиграл этап Кубка России в Сочи
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На четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани разыграны медали в соревнованиях мужчин. Победу одержал 17-летний Владислав Дикиджи, выигравший как короткую, так и произвольную программу.

Второе место занял воспитанник Алексея Мишина Андрей Лазукин, который в произвольном прокате уступил также москвичу Андрею Анисимову, ставшему в итоге бронзовым призёром.

Отметим, что Дикиджи чисто откатал произвольную программу, а Анисимов и Лазукин по разу упали.

Фигурное катание. Кубок России. 4-й этап. Казань
Мужчины

1. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург) – 260,09.
2. Андрей Лазукин (Санкт-Петербург – Самарская область) – 230,83.
3. Андрей Анисимов (Москва) – 210,75.
4. Роман Атояр (Санкт-Петербург) – 207,80.
5. Даниил Буташнов (Республика Татарстан) – 172,06.

Фигурное катание. Кубок России-2022. Этап 4, Казань
Мужчины. Произвольная программа
10 ноября 2021, среда. 16:35 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
260.09
2
Андрей Лазукин
Санкт-Петербург - Самарская
230.83
3
Андрей Анисимов
Москва
210.75
Комментарии
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