Фигурист Владислав Дикиджи выиграл этап Кубка России в Сочи

На четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани разыграны медали в соревнованиях мужчин. Победу одержал 17-летний Владислав Дикиджи, выигравший как короткую, так и произвольную программу.



Второе место занял воспитанник Алексея Мишина Андрей Лазукин, который в произвольном прокате уступил также москвичу Андрею Анисимову, ставшему в итоге бронзовым призёром.

Отметим, что Дикиджи чисто откатал произвольную программу, а Анисимов и Лазукин по разу упали.



Фигурное катание. Кубок России. 4-й этап. Казань

Мужчины

1. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург) – 260,09.

2. Андрей Лазукин (Санкт-Петербург – Самарская область) – 230,83.

3. Андрей Анисимов (Москва) – 210,75.

4. Роман Атояр (Санкт-Петербург) – 207,80.

5. Даниил Буташнов (Республика Татарстан) – 172,06.