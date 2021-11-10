Ягудин: Косторную не надо сбрасывать со счетов во время отбора на Олимпиаду

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о перспективах чемпионки Европы – 2020 Алёны Косторной попасть на Олимпийские игры в Пекин.

В сезоне-2021/2022 Косторная перед Гран-при Канады успела сменить обе соревновательные программы, заняла на турнире третье место, после чего из интервью хореографа Даниила Глейхенгауза болельщики узнали, что Алёна прокатывает на тренировках меньше программ, чем все остальные.

«Для того, чтобы комментировать ситуацию Алёны, надо реально понимать, что происходит в её голове, что происходит внутри коллектива и только потом делать определённые выводы. Если честно, мне она понравилась.

Мне понравилось, что Косторная вернула себе тройной аксель. В прошлом году ей было сложно доехать до конца программы, то есть не было особой физической подготовки, а сейчас она выглядит более уверенной. Но всё-таки хотелось бы увидеть ту Алёну с двумя тройными акселями. Когда она выигрывала чемпионат Европы в 2020 году — это было действительно очень круто.

Её не надо сбрасывать со счетов, потому что в реальности никто никогда не знает, как может повернуться та или иная ситуация. При большом стрессе во время отбора на Олимпиаду может случиться всё что угодно. Щербакова, Косторная, Хромых, Александра Трусова, Дарья Усачёва, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева — уже семь человек, которые будут претендовать на Олимпиаду. Никогда такого не было», — приводит слова Ягудина «Газета.ru».