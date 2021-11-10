Ирина Слуцкая объяснила свои слова об отсутствии олимпийской пенсии от государства

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая пояснила свои слова об отсутствии пенсии за олимпийские медали от государства.
«Совсем недавно в программе «Антонимы» мне задали вопрос о моей олимпийской пенсии. Я честно ответила, что не получаю никакой пенсии от государства. У олимпийских чемпионов есть пожизненная пенсия, которая выплачивается победителям из специального фонда. Я же не являюсь олимпийским чемпионом и не являюсь пенсионером.
На самом деле, этот вопрос я слышу регулярно: «Какая у вас пенсия? Вы же живете за счёт государства!» Друзья, я такой же гражданин страны, как и все. Ни одна моя регалия, ни один мой рекорд (один из которых никто ещё до сих пор не побил) не даёт мне право на какие-либо привилегии, выплаты, льготы, прибавки к пенсии. Поэтому я живу как все: оплачиваю налоги и ЖКХ без льгот, трачу то, что заработала.
Вчера вышла статья, в которой написано, что я пожаловалась на отсутствие пенсии. Друзья, я никогда никому не жалуюсь, а просто прямо отвечаю на поставленные мне в прямом эфире вопросы. Кроме того, в этой статье Света Журова пишет, что есть какие-то специальные выплаты для спортсменов. Да, действительно есть единоразовые выплаты победителям и призёрам от страны и от региона сразу после Олимпийских игр. Но в нашем прямом эфире речь шла о пенсиях, которые пожизненно выплачиваются спортсменам. У меня такой пенсии нет. При этом до пенсии по старости мне ещё достаточно далеко», — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».
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