Железняков: в ноги готов поклониться Туктамышевой, но ставить выше баллы за возраст глупо

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков отреагировал на предложение тренера Александра Жулина поощрять возрастных спортсменов дополнительными баллами.

«Я, честно говоря, воспринял это как юмор. Если он это на полном серьёзе сказал, то… Мы как болельщики можем отдать предпочтение той же Лизе Туктамышевой за то, что она борец. Я в ноги готов ей поклониться за то, что она столько лет бьётся, не сгорает и не уходит. Однако ставить за это выше баллы — это выглядит совершенно глупо. Наверное, это даже оскорбительно по отношению к спортсмену. Спортсмен, которому повысят баллы за возраст, будет чувствовать себя каким-то пенсионером-ветераном, а ещё неполноценным рядом с более юными спортсменами.

Давайте просто введём дисциплину «красивое компонентное катание» и уберём оттуда все элементы. Можно предложить сделать третью программу: короткая, произвольная и а-ля показательная, но включить её в соревнование. Тогда, конечно, более возрастные спортсмены будут показывать более яркое и эмоциональное катание. Они будут выигрывать опытом», — приводит слова Железнякова «Спорт-экспресс».