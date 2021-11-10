Кадырова и Бальченко лидируют после короткой программы на этапе Кубка России в Казани

На четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани завершились соревнования в короткой программе среди спортивных пар. Лучший результат показали Ясмина Кадырова и Иван Бальченко, менее балла уступили им Карина Акопова и Никита Рахманин. Третье место после первого дня соревнований занимают Екатерина Гейниш и Илья Миронов.

Произвольную программу пары покажут завтра, 11 ноября.

Фигурное катание. Кубок России. 4-й этап. Казань

Спортивные пары. Короткая программа

1. Ясмина Кадырова / Иван Бальченко (Санкт-Петербург) – 73,86.

2. Карина Акопова / Никита Рахманин (Краснодарский край-Челябинская обл.) – 73,14.

3. Екатерина Гейниш / Илья Миронов (Москва) – 70,63.

4. Полина Костюкович / Алексей Брюханов (Москва) – 69,78.