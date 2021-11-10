Бородина рассказала о падении в «Ледниковом периоде». Соловьёв поддержал партнёршу

Телеведущая и актриса Ксения Бородина, выступающая в «Ледниковом периоде» в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьёвым рассказала о падении во время записи очередного выпуска программы.

«Это мог бы быть лучший номер. Сказать, что обидно, это не сказать ничего… Я впервые разревелась за долгое время. Мы так гладко шли… Я могла бы держать интригу до субботы, но фото уже по всему интернету, тогда какой смысл…

Мы сидели на диване после проката, и я говорю: «Я больше никогда не вернусь сюда». И не потому что ударилась копчиком, а потому что испытала такую горькую обиду и на момент подумала, а может уйти?! Но тогда к чему все эти труды? 5-часовые тренировки каждый день. И олимпийские чемпионы тоже падали.

У меня есть огромная армия людей, которые каждую субботу смотрят шоу, болеют за нас и переживают, и я не могу, вот так вот сдаться и показать, что я тряпка, которая после первого падения убежала. Больно? Очень больно, но больше морально, чем физически. (Хотя МРТ рёбра давно меня ждёт, я уже чувствую эту боль ежедневно). У меня есть 2 зрителя дома, которые каждую субботу с замиранием сердца смотрят маму. В конце концов, что нас не убивает, то делает сильнее», — написала Бородина на своей странице в «Инстараме».

Фото можно посмотреть на странице Ксении Бородиной в «Инстаграме».

«Ксюня, всё будет хорошо», — поддержал партнёршу Соловьёв в комментариях.

Выпуск с падением Бородиной будет показан в эфире Первого канла в субботу, 13 ноября.