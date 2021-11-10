«Сейчас на Артура может посыпаться много критики». Илюшечкина — о переходе Дмитриева в США

Бывшая российская фигуристка Любовь Илюшечкина, с 2014 года выступающая за Канаду в парном катании, прокомментировала ситуацию с переходом одиночника Артура Дмитриева под флаг США.

«Артур — практически мой ровесник, ему 29 лет, а мне недавно исполнилось 30. В любой сфере жизни перед тем как менять что-то кардинально, нужно как следует задуматься, но если человек на это идёт, значит, он видит перспективу и возможности. Кончено, сейчас на Артура может посыпаться много критики. Я сама с этим столкнулась, и никуда от этого не деться. Но рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Лучше-хуже — это всё очень субъективно, но если человек видит для себя свет в конце туннеля, то почему нет? Если есть неудовлетворение нынешней ситуацией, то сидеть сложа руки ни к чему не приведёт. И, конечно, любая кардинальная смена обстановки влечёт за собой риск, и нужно быть к этому готовым. Но лучше попробовать, чем сидеть и ждать, ничего не делая.

Есть ли у Артура перспективы попасть в сборную США? В нашем спорте главное результат, хорошее катание и выступления, что вовлекает в себя тренировки и многочасовую плодотворную работу. Если человек считает, что способен на это, то всё возможно», — приводит слова Илюшечкиной «ИноПроСпорт».