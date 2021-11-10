Бойкова: когда Медведева катается, у меня бегут мурашки по всему телу

Чемпионка Европы, российская фигуристка Александра Бойкова, которая выступает в спортивной паре с Дмитрием Козловским, отвечая на вопросы подписчиков, высказалась о пробе сил двукратной чемпионки мира, одиночницы Евгении Медведевой в парном катании.

«Люблю смотреть на Женю в любой роли. Я безумно рада, что она пробует новое для себя направление. К сожалению, я ещё ни разу не видела вживую Женю на льду в паре. Но точно могу сказать одно: когда Женя катается, у меня бегут мурашки по всему телу», — написала Бойкова в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Александры Бойковой

Медведева катается в паре с Александром Энбертом в ледовом спектакле «Анна Каренина» и выступает с блогером Даней Милохиным в шоу «Ледниковый период».