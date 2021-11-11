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Алёна Косторная показала снимки из чёрно-белой фотосессии

Алёна Косторная показала снимки из чёрно-белой фотосессии
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Чемпионка Европы 2020 года российская фигуристка Алёна Косторная опубликовала на своей странице в «Инстаграме» серию чёрно-белых фотографий, на который она изображена в домашней одежде и обстановке.

Фото можно посмотреть на странице Алёны Косторной в «Инстаграме».

В конце минувшего сезона Косторная вернулась в группу Этери Тутберидзе. Перед фигуристкой поставили задачу вернуть тройной аксель. Коронный прыжок Косторная дважды исполнила на этапе серии Гран-при в Канаде, где заняла третье место. По возвращении тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз заявил, что Косторная уделяет прокатам на тренировках меньше времени, чем другие фигуристки из группы этерии Тутберидзе. В ответ Косторная удалила пост с благодарностью тренерам группы Тутберидзе.

Фигуристке Косторной снова досталось от команды Тутберидзе. Алёна уже не выдерживает Фигуристке Косторной снова досталось от команды Тутберидзе. Алёна уже не выдерживает
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