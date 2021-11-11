Милохин целовал за ширмой Медведеву, Загитова вела в белоснежном платье. Фото ледового шоу

В Москве состоялись съёмки седьмого выпуска спортивно-развлекательного шоу «Ледниковый период». В нём приглашённая звезда становится в пару с известным титулованным фигуристом, и они борются за звание лучшего дуэта проекта. Участников «Ледникового периода» будут судить пять членов жюри. В нынешнем сезоне, помимо Татьяны Тарасовой, это место занимают Максим Траньков и Татьяна Навка. Ещё два члена жюри будут меняться на протяжении всего сезона. Алина Загитова и Алексей Ягудин ведут шоу, и именно с ними участники делятся первыми впечатлениями после своих прокатов.

Телеведущая и актриса Ксения Бородина, выступающая в «Ледниковом периоде» в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьёвым, рассказала о падении во время записи очередного выпуска программы.

«Это мог бы быть лучший номер. Сказать, что обидно, это не сказать ничего… Я впервые за долгое время разревелась. Мы так гладко шли… Я могла бы держать интригу до субботы, но фото уже по всему интернету, тогда какой смысл…», — написала Бородина на своей странице в «Инстараме».

Лучшие кадры с ледового шоу — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.