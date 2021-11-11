Алексей Ягудин прокомментировал ошибку Щербаковой в короткой программе на Гран-при Италии

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поделился мнением об ошибке чемпионки мира Анны Щербаковой в короткой программе на Гран-при Италии. Щербакова заняла третье место в короткой программе, исполнив каскад тройной лутц — двойной тулуп вместо дорогостоящего тройной лутц — тройной риттбергер из-за плохого выезда с первого прыжка, однако в произвольной программе стала лучшей и завоевала золото по сумме двух прокатов.

«Щербакова тоже потихонечку вливается в сезон. Она не участвовала в многочисленных турнирах серии «Б» в начале сезона. Спокойно подготовилась. А то, что она допустила ошибку в короткой программе на Гран-при Италии… Слушайте, ну все мы люди и совершаем ошибки. Девочки тоже не роботы.

Но произвольная программа показала, что у Щербаковой всё в порядке на данный момент. На тренировках в Италии она также прыгала четверной лутц. Как я понимаю, этот прыжок у неё пока чуть менее стабильный, чем флип, но вот пожалуйста, четверной она сделала. У всех разные подходы», — цитирует Ягудина «Газета.ру».

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!