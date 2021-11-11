Алексей Ягудин рассказал, как отреагировал на поцелуй Тотьмяниной с Колесниковым
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, как отреагировал на поцелуй своей супруги, олимпийской чемпионки 2006 года в соревнованиях спортивных пар Татьяны Тотьмяниной с российским актёром Иваном Колесниковым. Тотьмянина и Колесников вместе выступают в телепроекте «Ледниковый период», в одном из номеров Татьяна и Иван поцеловались.
«Слушайте, но мы же все здесь играем — типа мы так удивлены! Но это работа, так что никто не был удивлён (смеётся)», — приводит слова Алексея Ягудина издание «Газета.ру».
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