Президент ФФККР Александр Горшков отреагировал на переход Артура Дмитриева в сборную США

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал решение 29-летнего российского фигуриста Артура Дмитриева продолжить профессиональную карьеру под флагом США.
«Вы знаете, я не могу вам ответить ничего конкретного. Потому что мы около двух лет назад по просьбе федерации Хорватии дали разрешение ему выступать за Хорватию. Это всё, что я могу сказать. Мы его отпустили в Хорватию.
У нас нет ни запроса от американской федерации и никаких документов по этому вопросу. Теперь уже Хорватия может ему давать или не давать разрешение выступать за США», — приводит слова Горшкова «РИА Новости Спорт».
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