Мама Дмитриева: говорить об отборе Артура в сборную США преждевременно

Чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Татьяна Дручинина, мама 29-летнего российского фигуриста Артура Дмитриева, прокомментировала решение сына продолжить профессиональную карьеру под флагом США. По мнению Дручининой, пока рано говорить о том, что Дмитриев станет членом сборной США, поскольку в неё ещё надо отобраться на общих основаниях.

«Говорить о том, что Артур составит конкуренцию лидерам сборной США, преждевременно. Отбор в национальную американскую команду, как и в России, осуществляется по результатам чемпионата страны. На него ещё нужно отобраться. Пока можно говорить только о желании сына продолжать заниматься любимым делом. Даже речь о поиске спонсоров не идёт, настолько всё преждевременно.

Я поддержу любое его решение. Это мой сын, и я его очень люблю. Мне кажется, что это здорово, когда спортсмен пытается идти своим путём в фигурном катании в том возрасте, когда многие уже завершают карьеру. Его поддерживает жена, в прошлом фигуристка из Челябинска, где сейчас Артур и тренируется», — приводит слова Дручининой «РИА Новости Спорт».

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