Тренер Нэйтана Чена прокомментировал снятие Александры Трусовой с Гран-при Японии

Рафаэль Арутюнян, тренер трёхкратного чемпиона мира в мужском одиночном катании Нэйтана Чена, прокомментировал снятие российской фигуристки Александры Трусовой с Гран-при Японии. Турнир пройдёт в ближайшие выходные.

«Травмированные стопы Трусовой, из-за которых она пропустит Гран-при Японии, ещё раз подтверждают, что мои жалкие попытки обратить внимание на необходимость бережного отношения к юным спортсменкам ни к чему не привели. Зато уже звучат голоса о том, что фигуристкам нужно давать бонусы за возраст. И не случайно сегодня огромное количество поклонников фигурного катания жаждет увидеть на Олимпиаде Елизавету Туктамышеву с её по-настоящему женским катанием», — приводит слова Арутюняна «РИА Новости Спорт».

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