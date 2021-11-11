«Корону снимите, самовлюблённый». Подписчики — Глейхенгаузу за его слова о Косторной

Подписчики обрушились с критикой на хореографа Даниила Глейхенгауза, сотрудничающего с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Ранее Глейхенгауз высказался о фигуристке Алёне Косторной, заявив, что «нам не нужна от неё благодарность». Хореограф намекнул, что спортсменка недостаточно прилежно тренируется.
Вот что написали подписчики в комментариях к одному из постов Глейхенгауза в «Инстаграме»:
«Вы один из самых антипедагогичных, бестактных и самовлюблённых тренеров на данный момент. Корону снимите, любая из ваших девочек работает лучше, больше и ответственнее вас, а вы можете только оскорблять их в своих интервью и восхищаться собственным талантом».
«Очень некрасивые слова по поводу Алёны. Чем же она так задела ваше эго?»
«Что с вами не так? Как это вы думаете, что это интервью поможет Алёне стать лучше? Вы говорите, что «она не на максимуме», и думаете, что такие интервью сделают её лучше? Вы невежда».
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 11 ноября 2021
-
11:11
-
10:24
-
10:18
-
10:13
-
10:00
-
09:30
-
09:12
-
08:02
-
07:47
-
07:34
-
00:29
- 10 ноября 2021
-
23:59
-
23:09
-
22:47
-
21:29
-
20:42
-
20:28
-
19:08
-
18:30
-
18:12
-
17:42
-
16:43
-
16:17
-
15:51
-
15:28
-
14:41
-
14:28
-
13:47
-
12:36
-
12:35
-
12:14
-
11:17
-
11:14
-
11:09
-
10:48