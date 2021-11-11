«Корону снимите, самовлюблённый». Подписчики — Глейхенгаузу за его слова о Косторной

Подписчики обрушились с критикой на хореографа Даниила Глейхенгауза, сотрудничающего с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Ранее Глейхенгауз высказался о фигуристке Алёне Косторной, заявив, что «нам не нужна от неё благодарность». Хореограф намекнул, что спортсменка недостаточно прилежно тренируется.

Вот что написали подписчики в комментариях к одному из постов Глейхенгауза в «Инстаграме»:

«Вы один из самых антипедагогичных, бестактных и самовлюблённых тренеров на данный момент. Корону снимите, любая из ваших девочек работает лучше, больше и ответственнее вас, а вы можете только оскорблять их в своих интервью и восхищаться собственным талантом».

«Очень некрасивые слова по поводу Алёны. Чем же она так задела ваше эго?»

«Что с вами не так? Как это вы думаете, что это интервью поможет Алёне стать лучше? Вы говорите, что «она не на максимуме», и думаете, что такие интервью сделают её лучше? Вы невежда».

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