Медведева — о дебюте в роли телеведущей: я хочу, мне нравится
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева прокомментировала свой дебют в качестве телеведущей. 1 ноября фигуристка дебютировала в праздничном выпуске «Все на Матч!» в паре с журналистом Кареном Адамяном.
«Как оценю этот опыт? Мне было комфортно. У меня есть суфлер. И словарный запас, который показывается на суфлере. Это очень удобно. Самое главное — привыкнуть переключаться с камеры на камеру в правильное время. Надеюсь, что ещё будут интеграции с «Матч ТВ». Я хочу, мне нравится», — цитирует Медведеву «Газета.Ru».
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