Тренер Чена: Нэйтан точно не будет комплексовать перед Александрой Трусовой

Рафаэль Арутюнян, тренер трёхкратного чемпиона мира в мужском одиночном катании Нэйтана Чена, предложил организовать прыжковый турнир между российскими фигуристками и лучшими представителями Северной Америки в мужском одиночном катании.

«Соревнование на выбывание с участием мужчин из Северной Америки и российских девушек поднимет рейтинги телетрансляций до невиданных высот. Почему бы Первому каналу это не организовать? Мой подопечный Нэйтан Чен точно не будет комплексовать перед Александрой Трусовой», — приводит слова Арутюняна «РИА Новости Спорт».

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