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Канадский призёр ОИ заступился за Щербакову. Ранее журналист назвал её «уставшей старухой»

Канадский призёр ОИ заступился за Щербакову. Ранее журналист назвал её «уставшей старухой»
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Серебряный призёр Олимпиады-2014 года в командных соревнованиях фигуристов, канадец Дилан Москович прокомментировал слова американского журналиста Дэвида Лиса в адрес чемпионки мира 2021 года Анны Щербаковой. Ранее Лис, комментируя выступление Щербаковой в короткой программе на этапе Гран-при в Турине (Италия), заявил, что Анна выглядела как «уставшая старуха».

«Он любит собирать негатив. Мне не нравится такой подход перехода на личности», — приводит слова Московича Inoprosport.

Напомним, Щербакова выиграла Гран-при Италии, несмотря на то что стала лишь третьей в короткой программе.

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