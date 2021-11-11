Первый канал оценил идею тренера Нэйтана Чена устроить турнир с россиянками и американцами

Глава дирекции спортивного вещания Первого канала Ольга Черносвитова прокомментировала слова Рафаэля Арутюняна, тренера трёхкратного чемпиона мира в мужском одиночном катании Нэйтана Чена. Ранее Арутюнян предложил организовать прыжковый турнир между российскими фигуристками и лучшими представителями Северной Америки в мужском одиночном катании.

«В октябре на турнире Skate America Нэйтан Чен и его тренер Рафаэль Арутюнян как раз выразили желание принять участие в Кубке Первого канала в следующем году, сказав, что за такими драйвовыми турнирами будущее мирового фигурного катания. Первый канал внимательно отнесётся к их предложению», — приводит слова Черносвитовой «РИА Новости Спорт».

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