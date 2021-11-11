Татьяна Тарасова: жаль, что у Александры Трусовой такая тяжёлая травма

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о травме Александры Трусовой, из-за которой российская фигуристка вынужденно снялась с Гран-при Японии. Турнир пройдёт в ближайшие выходные.
«Жаль, что у Трусовой такая тяжёлая травма, которая требует много времени на восстановление. Ничего хорошего в этом нет», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».
Российские участники Гран-при Японии
Женщины: Дарья Усачёва.
Мужчины: Макар Игнатов, Александр Самарин.
Танцевальные пары: Софья Шевченко / Игорь Ерёменко, Виктория Синицина / Никита Кацалапов.
Спортивные пары: Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Евгения Тарасова / Владимир Морозов.
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