Татьяна Тарасова дала совет Алёне Косторной

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова дала совет российской фигуристке Алёне Косторной, занимающейся в группе Этери Тутберидзе. Ранее хореограф Даниил Глейхенгауз, сотрудничающий с Тутберидзе, заявил, что «нам не нужна благодарность от Косторной», и намекнул, что спортсменка недостаточно прилежно тренируется, в результате чего оказался под огнём критики со стороны подписчиков.

«Косторной надо собраться — самой с собой, на тренировках, чтобы выступать достойно. Мы знаем, как она катается, мы все её очень любим.

В карьере бывают тяжёлые моменты. Видно, что у неё тяжёлый момент происходит сейчас, но надо скорее его миновать. Потому что время – ноябрь, но время для того, чтобы нормально тренироваться и нормально выступить в сезоне, ещё есть», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

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