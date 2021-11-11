Александра Бойкова ответила, почему у неё с Анастасией Мишиной одинаковые платья

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, ответила на вопрос подписчика, почему у неё и у другой россиянки Анастасии Мишиной одинаковые платья в сезоне-2021/2022.

«Саша, как так получилось, что у вас с Настей Мишиной одинаковые платья?» — спросили у Бойковой.

«Моё платье было утверждено ещё в мае. Тогда же оно и было запущено в работу. В принципе, все костюмы в нашей группе утверждают тренеры», — написала Александра в «сториз» своего «инстаграма», отвечая на соответствующий вопрос подписчика.

Фото: https://www.instagram.com/aleksandraboikova/

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