Александра Бойкова ответила, почему у неё с Анастасией Мишиной одинаковые платья

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, ответила на вопрос подписчика, почему у неё и у другой россиянки Анастасии Мишиной одинаковые платья в сезоне-2021/2022.
«Саша, как так получилось, что у вас с Настей Мишиной одинаковые платья?» — спросили у Бойковой.
«Моё платье было утверждено ещё в мае. Тогда же оно и было запущено в работу. В принципе, все костюмы в нашей группе утверждают тренеры», — написала Александра в «сториз» своего «инстаграма», отвечая на соответствующий вопрос подписчика.
Фото: https://www.instagram.com/aleksandraboikova/
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 11 ноября 2021
-
14:18
-
13:06
-
12:21
-
12:00
-
11:11
-
10:24
-
10:18
-
10:13
-
10:00
-
09:30
-
09:12
-
08:02
-
07:47
-
07:34
-
00:29
- 10 ноября 2021
-
23:59
-
23:09
-
22:47
-
21:29
-
20:42
-
20:28
-
19:08
-
18:30
-
18:12
-
17:42
-
16:43
-
16:17
-
15:51
-
15:28
-
14:41
-
14:28
-
13:47
-
12:36
-
12:35
-
12:14