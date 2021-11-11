Алёна Косторная показала вторую подборку стильных чёрно-белых снимков с фотосессии

Чемпионка Европы 2020 года, российская фигуристка Алёна Косторная опубликовала на своей странице в «Инстаграме» вторую подборку стильных чёрно-белых фотографий.
«Вторая часть фотографий», — подписала она снимки.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Алёны Косторной.
В конце минувшего сезона Косторная вернулась в группу Этери Тутберидзе. Перед фигуристкой поставили задачу вернуть тройной аксель. Косторная дважды исполнила коронный прыжок на этапе серии Гран-при в Канаде, где заняла третье место. По возвращении тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз заявил, что Косторная уделяет прокатам на тренировках меньше времени, чем другие фигуристки из группы Этери Тутберидзе. В ответ Косторная удалила пост с благодарностью тренерам группы Тутберидзе.
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