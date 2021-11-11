«Провокационно и глупо». Авербух — о турнире с российскими фигуристками и фигуристами США

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух прокомментировал слова Рафаэля Арутюняна, тренера трёхкратного чемпиона мира в мужском одиночном катании Нэйтана Чена. Ранее Арутюнян предложил организовать прыжковый турнир между российскими фигуристками и лучшими представителями Северной Америки в мужском одиночном катании.
«Предложить противостояние русских девочек и американских мальчиков — очень провокационно и глупо. Это даже идеей не назовёшь, потому что прыжковый турнир в прошлом году блестяще воплотил Первый канал. Поэтому слова Арутюняна я не воспринимаю как идею.
Но, на мой взгляд, такой турнир с участием американских спортсменов и наших спортсменок — глупое занятие. Они и так соревнуются заочно, и, мне кажется, спортсмены должны заниматься своим делом, тренеры — своим», — цитирует Авербуха Sport24.
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