Президент ФФККР Горшков оценил идею турнира с российскими фигуристками и фигуристами США

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал слова Рафаэля Арутюняна, тренера трёхкратного чемпиона мира в мужском одиночном катании Нэйтана Чена. Ранее Арутюнян предложил организовать прыжковый турнир между российскими фигуристками и лучшими представителями Северной Америки в мужском одиночном катании.

«Это по аналогии с Кубком Первого канала, который мы проводили в феврале этого года. Там наши девчонки соревновались с нашими же мальчишками. А теперь он предлагает, чтобы наши девочки и американские мальчики состязались? Идея интересная, она может быть рассмотрена, но для нас сейчас главная цель и то, на чем всё сосредоточено, — предстоящие Олимпийские игры. Но идея интересная, возможно, что каким-то образом её рассмотрят.

Конкретно пока нечего сказать. Если дело дойдёт до организации такого соревнования, то решение принимается совместно ФФККР и Первым каналом. Но это ещё не обсуждалось. Я сам только сегодня прочитал об этом в новостях, и пока мне больше нечего об этом сказать», — цитирует Горшкова «Газета.ру».

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!