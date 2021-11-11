Президент ФФККР Горшков оценил идею турнира с российскими фигуристками и фигуристами США

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал слова Рафаэля Арутюняна, тренера трёхкратного чемпиона мира в мужском одиночном катании Нэйтана Чена. Ранее Арутюнян предложил организовать прыжковый турнир между российскими фигуристками и лучшими представителями Северной Америки в мужском одиночном катании.
«Это по аналогии с Кубком Первого канала, который мы проводили в феврале этого года. Там наши девчонки соревновались с нашими же мальчишками. А теперь он предлагает, чтобы наши девочки и американские мальчики состязались? Идея интересная, она может быть рассмотрена, но для нас сейчас главная цель и то, на чем всё сосредоточено, — предстоящие Олимпийские игры. Но идея интересная, возможно, что каким-то образом её рассмотрят.
Конкретно пока нечего сказать. Если дело дойдёт до организации такого соревнования, то решение принимается совместно ФФККР и Первым каналом. Но это ещё не обсуждалось. Я сам только сегодня прочитал об этом в новостях, и пока мне больше нечего об этом сказать», — цитирует Горшкова «Газета.ру».
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 11 ноября 2021
-
15:40
-
14:45
-
14:36
-
14:18
-
13:06
-
12:21
-
12:00
-
11:11
-
10:24
-
10:18
-
10:13
-
10:00
-
09:30
-
09:12
-
08:02
-
07:47
-
07:34
-
00:29
- 10 ноября 2021
-
23:59
-
23:09
-
22:47
-
21:29
-
20:42
-
20:28
-
19:08
-
18:30
-
18:12
-
17:42
-
16:43
-
16:17
-
15:51
-
15:28
-
14:41
-
14:28
-
13:47