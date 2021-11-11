Кадырова и Бальченко выиграли соревнования спортивных пар на 4-м этапе Кубка России

На четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани завершились соревнования среди спортивных пар. Лучший результат показали Ясмина Кадырова и Иван Бальченко, более пяти баллов им уступили Карина Акопова и Никита Рахманин. Третье место заняли Екатерина Гейниш и Илья Миронов.



Фигурное катание. Кубок России. 4-й этап. Казань

Спортивные пары. Произвольная программа.



1. Ясмина Кадырова / Иван Бальченко – 133,37

2. Екатерина Гейниш / Илья Миронов – 130,08

3. Карина Акопова / Никита Рахманин – 128,78



Фигурное катание. Кубок России. 4-й этап. Казань

Спортивные пары. Итоговое положение.



1. Ясмина Кадырова / Иван Бальченко – 207,23

2. Карина Акопова / Никита Рахманин – 201,92

3. Екатерина Гейниш / Илья Миронов – 200,71.