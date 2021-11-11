Кубок Первого канала пройдёт в начале марта 2022 года в Сочи

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что проведение Кубка Первого канала в сезоне-2021/2022 запланировано на начало марта. Соревнования пройдут в ледовом дворце «Айсберг» в Сочи.
«Кубок Первого канала планируется провести в «Айсберге» в Сочи в начале марта», — приводит слова Когана ТАСС.
Напомним, в феврале 2022 года пройдут Олимпийские игры в Пекине, а в конце марта – чемпионат мира во Франции.
Кубок Первого канала впервые прошёл с 5 по 7 февраля 2021 года в Москве на льду арены «Мегаспорт». В первый день соревнований состоялся прыжковый фестиваль, а во второй и третий день команды «Красная машина» (капитан — Алина Загитова) и «Время первых» (капитан — Евгения Медведева) состязались в короткой и произвольной программах.
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