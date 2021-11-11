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Фигуристы Волосожар и Траньков крестили сына

Фигуристы Волосожар и Траньков крестили сына
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Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар рассказала о крестинах сына Теодора. Мальчик, который родился 27 мая 2021 года, второй ребёнок в семье. Волосожар и её муж Максим Траньков также воспитывают четырёхлетнюю дочь Анжелику.

«Крестины Теодорчика. Это было так нежно и трогательно.

Я хотела, чтобы его крёстной мамой стал человек, с которым мы близко общаемся, можем делиться самым сокровенным. И выбрала подругу Ирину. Уже как-то рассказывала, что мы случайно познакомились в Сочи, а потом оказалось, что живём рядом в Москве.

Крёстного для Тео выбрал Макс, им стал наш друг Саша. Саша — фигурист (удивительно, да?) Мы сдружились, когда работали все в швейцарском шоу Art On Ice. И хотя Саша живёт сейчас в Германии, он с радостью согласился и специально ради крестин прилетел на 2 дня в Москву. Надеюсь, Тео повзрослев одобрит наш выбор крёстных родителей», — написала Волосожар на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Волосожар в «Инстаграме».

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