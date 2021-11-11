«Она душечка, такая хорошая!» Фигуристка Шанаева — о Камиле Валиевой

Елизавета Шанаева, выступающая в танцевальном дуэте с Дэвидом Нарижным, рассказала о своём фаворите из российских фигуристок-одиночниц.

«Очень интересно следить у девочек за олимпийской гонкой. И у мальчиков тоже большая конкуренция. Выделить кого-то отдельно не могу. Все выросли в плане катания, у всех мощные, сильные прыжки. Смотришь на фотографии, как они вылетают за бортик, — как этим не восхищаться? Так что мне нравятся все наши лучшие фигуристки.

Я очень хорошо общаюсь с Камилой Валиевой. Она душечка, такая хорошая! Наверняка другие девочки тоже замечательные, но сама общалась больше всего с Камилой, так уж вышло.

Говорите, не верится, что на такое способен человек в 15 лет? Так как я сама фигуристка, впечатлена ещё больше. Понимаешь, какой большой труд стоит за её успехами. Она огромная молодец, уважению и восхищению нет конца и края!

Вижу ли особые балетные данные? Она и правда очень хороша в плане постановок, катания. Вообще, в олимпийский сезон в катании прибавили многие девушки, приятно и интересно смотреть. У Камилы есть свои особенности, козыри, но их можно выделить и у других фигуристок», — приводит слова Шанаевой «Спорт-экспресс».