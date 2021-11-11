Степанова — о Сизероне: Гийом — очень чувственный партнёр. И не важно, какой он ориентации

Чемпионка России Александра Степанова, выступающая в танцах на льду с Иваном Букиным, опровергла скандальное высказывание российского судьи Александра Веденина о французском фигуристе Гийоме Сизероне.

Веденин заявил, что Сизерон не может показать на льду настоящих чувств к женщине из-за своей ориентации. Некорректная фраза стала предметом разбирательств в ISU. Степанова и Букин соперничают с Пападакис и Сизероном с юниоров и на днях вместе выступали на этапе Гран-при в Италии.

«Не согласна с этим абсолютно. То, что мы наблюдали здесь — не только на льду, но ещё и в зале, когда разминались, ещё раз дало понять: Гийом — очень чувственный партнёр. И абсолютно не важно, какой он ориентации. Для меня это в принципе никогда не было важно — важен сам человек. А если мы говорим про фигурное катание… Не могу сказать, что Гийом какой-то нечувственный. Абсолютно», — приводит слова Степановой Sport24.