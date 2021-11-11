«Оценкам не удивляемся». Степанова и Букин — о судействе на Гран-при в Италии

Чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин поблагодарили за поддержку экспертов, считающих, что дуэт засудили на Гран-при Италии, поставив на третье место. При этом фигуристы не стали спорить с мнением арбитров, так как для Александры и Ивана это был первый старт сезона и премьера обоих танцев.

«Если честно, мы пока никуда не залезали. Посмотрели прокат, разобрали с тренером, отметили, где прибавлять, что поменять. Мы не ожидали от этого старта какого-то сверхъестественного итога. Это первый турнир сезона, он забрал немножечко нервных клеток. Так что здесь мы концентрировались на катании. Мы хотели, чтобы нас увидели зрители и судьи. И сами хотели понять, что мы можем, получились ли наши программы», — приводит слова Степановой Sport24.

«Просто по баллам что-то очень тяжело говорить, когда ты выходишь первый раз, когда тебя все видят впервые. Если бы мы катались до этого, могли бы с чем-то сравнить. Сейчас мы сравнить с чем-то наш результат не можем. Поэтому и оценкам не удивляемся. Это только начало, наш первый шажок», — сказал Букин.

«Но нам, как и всегда, хочется получать больше», — подытожила Александра.