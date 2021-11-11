Угожаев выиграл короткую программу среди юношей на этапе КР в Казани, Сарновский — третий

На четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани завершились соревнования юниоров в короткой программе.

Лучший результат показал 15-летний Николай Угожаев, тренирующийся под руководством Вероники Дайнеко. Менее балла уступил ему ученик Виктории Буцаевой — Кирилл Андрусик. Воспитанник академии «Ангелы Плющенко» Кирилл Сарновский, который отобрался в финал юниорской серии Гран-при, только третий.

Отметим, что шестое место занял 14-летний сын олимпийского чемпиона в парном катании Максима Маринина – Артемий.

Фигурное катание. Кубок России. 4-й этап. Казань

Юноши. Короткая программа

1. Николай Угожаев (Санкт-Петербург) – 76,83.

2. Кирилл Андрусик (Москва) – 76,18.

3. Кирилл Сарновский (Москва) – 74,54.

4. Даниил Федосимов (Санкт-Петербург) – 71,56.

5. Марк Лукин (Москва) – 69,61.

6. Артемий Маринин (Москва) – 67,46.