Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Угожаев выиграл короткую программу среди юношей на этапе КР в Казани, Сарновский — третий

Угожаев выиграл короткую программу среди юношей на этапе КР в Казани, Сарновский — третий
Комментарии

На четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани завершились соревнования юниоров в короткой программе.

Лучший результат показал 15-летний Николай Угожаев, тренирующийся под руководством Вероники Дайнеко. Менее балла уступил ему ученик Виктории Буцаевой — Кирилл Андрусик. Воспитанник академии «Ангелы Плющенко» Кирилл Сарновский, который отобрался в финал юниорской серии Гран-при, только третий.

Отметим, что шестое место занял 14-летний сын олимпийского чемпиона в парном катании Максима Маринина – Артемий.

Фигурное катание. Кубок России. 4-й этап. Казань
Юноши. Короткая программа

1. Николай Угожаев (Санкт-Петербург) – 76,83.
2. Кирилл Андрусик (Москва) – 76,18.
3. Кирилл Сарновский (Москва) – 74,54.
4. Даниил Федосимов (Санкт-Петербург) – 71,56.
5. Марк Лукин (Москва) – 69,61.
6. Артемий Маринин (Москва) – 67,46.

Фигурное катание. Кубок России-2022. Этап 4, Казань
Юноши. Короткая программа
11 ноября 2021, четверг. 20:00 МСК
Окончено
1
Николай Угожаев
Санкт-Петербург
76.83
2
Кирилл Андрусик
Москва
76.18
3
Кирилл Сарновский
Москва
74.54
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021