Угожаев выиграл короткую программу среди юношей на этапе КР в Казани, Сарновский — третий

На четвёртом этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани завершились соревнования юниоров в короткой программе.
Лучший результат показал 15-летний Николай Угожаев, тренирующийся под руководством Вероники Дайнеко. Менее балла уступил ему ученик Виктории Буцаевой — Кирилл Андрусик. Воспитанник академии «Ангелы Плющенко» Кирилл Сарновский, который отобрался в финал юниорской серии Гран-при, только третий.
Отметим, что шестое место занял 14-летний сын олимпийского чемпиона в парном катании Максима Маринина – Артемий.
Фигурное катание. Кубок России. 4-й этап. Казань
Юноши. Короткая программа
1. Николай Угожаев (Санкт-Петербург) – 76,83.
2. Кирилл Андрусик (Москва) – 76,18.
3. Кирилл Сарновский (Москва) – 74,54.
4. Даниил Федосимов (Санкт-Петербург) – 71,56.
5. Марк Лукин (Москва) – 69,61.
6. Артемий Маринин (Москва) – 67,46.
- 11 ноября 2021
-
23:37
-
23:10
-
22:33
-
21:01
-
20:19
-
20:02
-
18:52
-
18:04
-
17:36
-
17:06
-
16:16
-
16:10
-
15:40
-
14:45
-
14:36
-
14:18
-
13:06
-
12:21
-
12:00
-
11:11
-
10:24
-
10:18
-
10:13
-
10:00
-
09:30
-
09:12
-
08:02
-
07:47
-
07:34
-
00:29
- 10 ноября 2021
-
23:59
-
23:09
-
22:47
-
21:29
-
20:42