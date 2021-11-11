Фигуристка Евгения Медведева показала, что носит с собой в сумке

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что постоянно носит с собой в сумке, которую назвала маленьким домом.

«Начну с основного – конечно же, паспорт. Студенческий. В этом году я решила, что мне нужно получить второе высшее, и сейчас являюсь студенткой МГУ – оттуда и студенческий. Естественно, маска и санитайзер. Не забываем, в какие сложные времена мы сейчас живем. Помним, что себя нужно обезопасить.

Самая странная, наверное, вещь в моей сумке – крем для тела в баночке из-под мёда. Один раз так получилось, что мне нужно было летать без багажа, а у меня вот такой здоровенный тюбик. И я взяла маленькую баночку из-под отельного мёда, выдавила туда крем. Его ж нужно домазывать, поэтому с собой ношу теперь.

Гречишный чай. Очень люблю, поэтому он всегда у меня в сумке. Даже когда сюда пришла, меня спросили «Чай или кофе?» Я говорю: «Кипяток принесите мне, пожалуйста, с сахаром».

Естественно, кошелёк. Книга. Стараюсь всегда сейчас с собой носить какую-нибудь литературу. За лето довольно-таки много книг прочитала, хотя никогда этим не отличалась. Перечитываю уже который раз «Мемуары гейши». Зацените закладочку с сакурой, я таких восемь штук купила.

Далее – набор: у меня здесь зубная щётка, маленькая зубная паста, беруши и маска для сна. Всегда с собой их беру, потому что бывают очень часто непредвиденные ситуации, когда нужно оставаться на ночь не дома. У меня есть такая проблема, что я не могу уснуть без беруш и без маски.

Не забываем о здоровье – калий и магний: мышцы питаем, сердечко поддерживаем. Перекус – батончик «Фитнес». Набор помад неизменный. Естественно, зарядка, хотя я где-то посеяла вилку.

Резинка для волос. Для фигуристок, да и вообще, думаю, для всех спортсменок вопрос резинок всегда открыт. Постоянно они теряются, постоянно кому-то ты одолжила и забыла вернуть обратно. И на руке у меня ещё запасные. Расчёска — туда же.

Маркер и ручка. Сейчас я читаю художественную литературу, но очень люблю самообразование. Очень часто выделяю себе маркером основные идеи, мысли, то, с чем я согласна или не согласна.

Наушники. Аромамасло. Ключи от ворот, от дома с «клубничкой» – японская клубничка, которую я купила на клубничной ферме в японской деревне, очень далеко-далеко, даже не помню, как называется.

И самое последнее – вот это маленький мистер. Он тоже из Японии, из пригорода Токио, города Омия. Мы ходили в храм, он был наполовину закрыт, но там работала сувенирная лавка. И когда увидела это чудо, поняла, что мне прямо надо срочно. Зачем непонятно, но вот он до сих пор со мной в сумке болтается», – рассказала Медведева на YouTube-канале Vogue Россия.

Видео можно посмотреть на канале Vogue Россия в YouTube.