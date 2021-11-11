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Евгения Медведева рассказала, каким видит идеальный выходной

Евгения Медведева рассказала, каким видит идеальный выходной
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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева ответила на вопросы блиц-интервью Vogue Россия.

– Акцент на губы или на глаза?
– На глаза.

– Интроверт или экстраверт?
– Интроверт.

– Каблуки или кеды?
– Каблуки, но ношу кеды.

– Ваш идеальный выходной?
– Дома, завёрнутая в плед, с гречишным чаем и собакой.

– Суши или пицца?
– Суши.

– Пешком или на машине?
– На машине! Ненавижу ходить пешком.

– Если не фигурное катание, то что?
– Думаю, что-то творческое. Половина семьи – художники, думаю, было бы что-то связанное с рисованием.

– Что поднимает настроение?
– Вкусная еда.

– Одиночное или парное катание?
– Одиночное.

– Любимая музыкальная группа?
– Очень люблю уже на протяжении многих лет корейскую группу EXO. Вообще, в принципе люблю K-pop, J-pop. Но в основном в плейлисте у меня сольные артисты: Дуа Липа, Doja Cat.

– Тикток или YouTube?
– Тикток.

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