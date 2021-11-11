Евгения Медведева рассказала, каким видит идеальный выходной

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева ответила на вопросы блиц-интервью Vogue Россия.
– Акцент на губы или на глаза?
– На глаза.
– Интроверт или экстраверт?
– Интроверт.
– Каблуки или кеды?
– Каблуки, но ношу кеды.
– Ваш идеальный выходной?
– Дома, завёрнутая в плед, с гречишным чаем и собакой.
– Суши или пицца?
– Суши.
– Пешком или на машине?
– На машине! Ненавижу ходить пешком.
– Если не фигурное катание, то что?
– Думаю, что-то творческое. Половина семьи – художники, думаю, было бы что-то связанное с рисованием.
– Что поднимает настроение?
– Вкусная еда.
– Одиночное или парное катание?
– Одиночное.
– Любимая музыкальная группа?
– Очень люблю уже на протяжении многих лет корейскую группу EXO. Вообще, в принципе люблю K-pop, J-pop. Но в основном в плейлисте у меня сольные артисты: Дуа Липа, Doja Cat.
– Тикток или YouTube?
– Тикток.
- 12 ноября 2021
-
00:55
- 11 ноября 2021
-
23:37
-
23:10
-
22:33
-
21:01
-
20:19
-
20:02
-
18:52
-
18:04
-
17:36
-
17:06
-
16:16
-
16:10
-
15:40
-
14:45
-
14:36
-
14:18
-
13:06
-
12:21
-
12:00
-
11:11
-
10:24
-
10:18
-
10:13
-
10:00
-
09:30
-
09:12
-
08:02
-
07:47
-
07:34
-
00:29
- 10 ноября 2021
-
23:59
-
23:09
-
22:47
-
21:29