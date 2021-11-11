Евгения Медведева рассказала, каким видит идеальный выходной

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева ответила на вопросы блиц-интервью Vogue Россия.

– Акцент на губы или на глаза?

– На глаза.

– Интроверт или экстраверт?

– Интроверт.

– Каблуки или кеды?

– Каблуки, но ношу кеды.

– Ваш идеальный выходной?

– Дома, завёрнутая в плед, с гречишным чаем и собакой.

– Суши или пицца?

– Суши.

– Пешком или на машине?

– На машине! Ненавижу ходить пешком.

– Если не фигурное катание, то что?

– Думаю, что-то творческое. Половина семьи – художники, думаю, было бы что-то связанное с рисованием.

– Что поднимает настроение?

– Вкусная еда.

– Одиночное или парное катание?

– Одиночное.

– Любимая музыкальная группа?

– Очень люблю уже на протяжении многих лет корейскую группу EXO. Вообще, в принципе люблю K-pop, J-pop. Но в основном в плейлисте у меня сольные артисты: Дуа Липа, Doja Cat.

– Тикток или YouTube?

– Тикток.