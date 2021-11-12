Анна Щербакова сообщила, как отреагировала на 3-е место в короткой программе на ГП Италии

Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала о своей реакции на третье место в короткой программе на этапе Гран-при в Турине (Италия), который состоялся в минувшие выходные. По словам Щербаковой, она злилась на себя.
«Наверное, это всё есть. Особенно в момент после короткой программы это, наверное, одно из самых сильных чувств. В каком-то смысле это злость на себя, обида, что сам с чем-то не справился.
Но всё-таки в новый день я стараюсь входить не со злостью, а начинать с нового листа, без мыслей о предыдущем дне. Потому что лутц – риттбергер — это такой коварный каскад… Если бы я начала думать о вчерашнем дне, то могла бы повторить ту же ошибку, поэтому старалась вообще забыть», — сказала Анна в интервью Первому каналу.
Несмотря на третье место в короткой программе, Щербакова одержала победу по сумме двух прокатов.
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