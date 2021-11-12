Татьяна Навка отреагировала на жалобы Ирины Слуцкой на отсутствие пенсии

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала слова двукратного призёра Олимпийских игр Ирины Слуцкой, пожаловавшейся на отсутствие пенсии.
«Я с ней согласна. Тех людей, которые отдали здоровье, но по каким-то причинам не стали олимпийскими чемпионами, несправедливо лишать пособий от государства.
Олимпийским чемпионам давать одну сумму, серебряным — другую, бронзовым — третью. Наверное, было бы справедливо премировать каждого. Не могу сказать, сколько каждый должен получать. Я не финансист и у меня нет доступа к государственным бюджетам. Это не в моей компетенции», — приводит слова Навки Teleprogramma.pro.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 12 ноября 2021
-
08:46
-
08:37
-
08:25
-
08:19
-
07:29
-
00:55
- 11 ноября 2021
-
23:37
-
23:10
-
22:33
-
21:01
-
20:19
-
20:02
-
18:52
-
18:04
-
17:36
-
17:06
-
16:16
-
16:10
-
15:40
-
14:45
-
14:36
-
14:18
-
13:06
-
12:21
-
12:00
-
11:11
-
10:24
-
10:18
-
10:13
-
10:00
-
09:30
-
09:12
-
08:02
-
07:47
-
07:34