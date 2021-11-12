Татьяна Навка отреагировала на жалобы Ирины Слуцкой на отсутствие пенсии

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала слова двукратного призёра Олимпийских игр Ирины Слуцкой, пожаловавшейся на отсутствие пенсии.

«Я с ней согласна. Тех людей, которые отдали здоровье, но по каким-то причинам не стали олимпийскими чемпионами, несправедливо лишать пособий от государства.

Олимпийским чемпионам давать одну сумму, серебряным — другую, бронзовым — третью. Наверное, было бы справедливо премировать каждого. Не могу сказать, сколько каждый должен получать. Я не финансист и у меня нет доступа к государственным бюджетам. Это не в моей компетенции», — приводит слова Навки Teleprogramma.pro.

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