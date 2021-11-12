Мишина и Галлямов с личным рекордом выиграли короткую программу на ГП Японии

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, одержали победу в короткой программе на этапе Гран-при в Токио (Япония). Они показали результат 78,40 балла, в том числе 42,92 балла за технику и 35,48 балла за компоненты. Это личный рекорд пары.

На второй строчке расположилась другая российская пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Их результат — 75,78 балла.

Гран-при по фигурному катанию. 4-й этап. Гран-при Японии. Пары. Короткая программа

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 78,40 (личный рекорд)

2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 75,78

3. Рику Миура – Рюити Кихара (Япония) – 73,98

4. Эшли Кэйн-Гриббл – Тимоти Ледак (США) – 70,75

5. Одри Лу – Миша Митрофанов (США) – 64,95

6. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада) – 56,97

7. Минерва Фабьенне Хазе – Нолан Зегерт (Германия) – 54,63

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