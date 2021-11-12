Мишина и Галлямов с личным рекордом выиграли короткую программу на ГП Японии

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, одержали победу в короткой программе на этапе Гран-при в Токио (Япония). Они показали результат 78,40 балла, в том числе 42,92 балла за технику и 35,48 балла за компоненты. Это личный рекорд пары.
На второй строчке расположилась другая российская пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Их результат — 75,78 балла.
Гран-при по фигурному катанию. 4-й этап. Гран-при Японии. Пары. Короткая программа
1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 78,40 (личный рекорд)
2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 75,78
3. Рику Миура – Рюити Кихара (Япония) – 73,98
4. Эшли Кэйн-Гриббл – Тимоти Ледак (США) – 70,75
5. Одри Лу – Миша Митрофанов (США) – 64,95
6. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада) – 56,97
7. Минерва Фабьенне Хазе – Нолан Зегерт (Германия) – 54,63
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