Татьяна Тарасова показала фото с Евгенией Медведевой
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию. На снимке Тарасова сидит рядом с двукратной чемпионкой мира в женском одиночном катании Евгенией Медведевой.
«С Евгенией Медведевой», — подписала она фотографию.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.
Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту:
«Две легенды».
«Прелестное фото, с нашей любимой Женечкой».
«Две легенды Пхёнчхана».
«Здоровья, здоровья и счастья, и благополучия!»
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