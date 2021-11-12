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Татьяна Тарасова показала фото с Евгенией Медведевой

Татьяна Тарасова показала фото с Евгенией Медведевой
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию. На снимке Тарасова сидит рядом с двукратной чемпионкой мира в женском одиночном катании Евгенией Медведевой.

«С Евгенией Медведевой», — подписала она фотографию.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту:

«Две легенды».
«Прелестное фото, с нашей любимой Женечкой».
«Две легенды Пхёнчхана».
«Здоровья, здоровья и счастья, и благополучия!»

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