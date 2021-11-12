Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец на этапе Гран-при в Японии

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов одержали победу в ритм-танце на этапе Гран-при в Токио (Япония). За технику они заработали 47,57 балла, за компоненты — 38,76 балла, общий результат составил 86,33 балла.

На второй строчке расположились американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, уступившие 0,31 балла. Замкнули тройку британцы Лила Фир и Льюис Гибсон.

Другая российская пара София Шевченко/Игорь Ерёменко заняла девятое, последнее место.

Гран-при по фигурному катанию. 4-й этап. Гран-при Японии. Танцы на льду. Ритм-танец

1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 86,33 балла

2. Мэдисон Чок/Эван Бейтс (США) — 86,02

3. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 76,43

4. Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания) — 76,40

...9. София Шевченко/Игорь Ерёменко (Россия) — 65,17

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