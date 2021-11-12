Шевченко и Ерёменко прокомментировали неудачное выступление в ритм-танце на ГП Японии

Российские фигуристы Софья Шевченко и Игорь Ерёменко прокомментировали неудачное выступление в ритм-танце на этапе Гран-при в Токио (Япония). Они заняли последнее, девятое место.

«Наша подготовка была не такой, как обычно. Это было нелегко. Но не хочется уделять этому слишком большое внимание. Мы просто рады, что наконец смогли представить нашу программу перед зрителями», — приводятся слова фигуристов с пресс-конференции в «твиттере» Golden Skate.

Лидерство захватили российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс, третьими стали британцы Лила Фир и Льюис Гибсон.

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