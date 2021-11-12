Дарья Усачёва получила травму и снялась с ГП Японии, её унесли с катка на руках

Российская фигуристка Дарья Усачёва получила травму на раскатке перед выступлением в короткой программе на Гран-при Японии. Усачёву унесли с катка на руках, спортсменка снялась с этапа.

Напомним, Дарья Усачёва была единственной россиянкой, заявленной в соревнованиях одиночниц на этапе Гран-при в Токио. Изначально планировалось, что на турнире выступит Александра Трусова, однако она снялась с соревнований из-за травмы.

Сегодня, 12 ноября, на Гран-при Японии Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар, а Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец.

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