Комментатор Андрей Журанков объяснил, почему Туктамышева нужна России на Олимпиаде-2022
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Известный комментатор Андрей Журанков объяснил, почему чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева нужна сборной России в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине.
«Мне кажется, что Туктамышева может сыграть важную роль в командном турнире. Опытная, абсолютно хладнокровная в последние годы, совершенно чётко понимающая, что может. По большому счёту, она всегда катается на максимуме своих возможностей. Она выходит и катает некий стабильный вариант, достаточно качественный», — сказал Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
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