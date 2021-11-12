Комментатор Андрей Журанков объяснил, почему Туктамышева нужна России на Олимпиаде-2022

Известный комментатор Андрей Журанков объяснил, почему чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева нужна сборной России в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Мне кажется, что Туктамышева может сыграть важную роль в командном турнире. Опытная, абсолютно хладнокровная в последние годы, совершенно чётко понимающая, что может. По большому счёту, она всегда катается на максимуме своих возможностей. Она выходит и катает некий стабильный вариант, достаточно качественный», — сказал Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

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